ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе

Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.



Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что 33-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом потерял внимание и вылетел с трассы. Многотонная фура пробила бетонные ограждения и съехала в кювет.





Авария произошла в районе поселка Дедеркой Туапсинского района 19 января в 7 часов утра.

Источник: www.livekuban.ru