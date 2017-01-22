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ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе

22-01-2017, 22:16

Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.

 

ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе


Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что 33-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом потерял внимание и вылетел с трассы. Многотонная фура пробила бетонные ограждения и съехала в кювет. 


Авария произошла в районе поселка Дедеркой Туапсинского района 19 января в 7 часов утра.

 

Источник: www.livekuban.ru



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