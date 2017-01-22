ВИДЕО: Грузовик вылетел в обрыв в Туапсинском районе
Авария произошла на трассе Джубга – Сочи.
Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате аварии никто не пострадал. Выяснилось, что 33-летний водитель грузового автомобиля МАЗ с прицепом потерял внимание и вылетел с трассы. Многотонная фура пробила бетонные ограждения и съехала в кювет.
Авария произошла в районе поселка Дедеркой Туапсинского района 19 января в 7 часов утра.
Источник: www.livekuban.ru
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