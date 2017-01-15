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ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

Сегодня, 00:39

На перекрестке столкнулись три автомобиля.

 

ВИДЕО: Крупное ДТП в центре Краснодара устроил лихач на иномарке

 

Как стало известно «Живой Кубани», авария произошла на перекрестке улиц Октябрьской и Карасунской. ДТП попало в объективы камер ЕДДС. На кадрах видно, как легковушка пытается проехать на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент иномарка сталкивается с другой машиной, которую от удара разворачивает. Далее авто виновника ДТП цепляет еще один автомобиль. 

Все подробности установят автоинспекторы.

 



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