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Мужчину, спасшего дочь и едва не утонувшего в проруби, чудом спасли благодаря съемке свадьбы

Сегодня, 14:44

В Краснодарском крае произошла шокирующая история. В ледяном пробури едва не замерз мужчина, спасший свою дочь, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

Как выяснилось, 9-летняя девочка провались под лед, а ее отцу удалось вытолкнуть ребенка на берег. Сам мужчина, оказавшись в ледяной воде, самостоятельно выбраться не смог и беспомощно цеплялся за ледяной берег, запрещая дочери подходить к нему.

Спасение произошло благодаря настоящему чуду. В район места происшествия -  на мост через реку Лаба приехали молодожены, чтобы бросить в воду свадебный букет. Когда оператор снимал процесс, в объектив камеры случайно попали школьница и ее отец, отчаянно борющийся за жизнь.

«Участники свадебной процессии бросились на помощь. Через некоторое время им удалось вытащить мужчину из проруби», - пишет «Живая Кубань».

Спасение было снято на камеру видеооператора, снимавшего праздник молодоженов.



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