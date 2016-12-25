Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа
Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
Как стало известно «Живой Кубани», житель Новокубанска попросил напарника помочь ему в ремонте большегруза. 45-летний мужчина согласился, и, по предварительной информации, его за одежду «намотало» на карданный вал многотонной машиной.
На место происшествия вызвали медиков, однако прибывшим врачам спасти его не удалось.
- По данному факту назначена проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, - сообщила «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Источник: www.livekuban.ru
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