Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Как стало известно «Живой Кубани», житель Новокубанска попросил напарника помочь ему в ремонте большегруза. 45-летний мужчина согласился, и, по предварительной информации, его за одежду «намотало» на карданный вал многотонной машиной.

На место происшествия вызвали медиков, однако прибывшим врачам спасти его не удалось.

- По данному факту назначена проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, - сообщила «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Источник: www.livekuban.ru