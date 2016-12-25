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Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

Вчера, 22:00

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

 

Жителя Кубани «намотало» на карданный вал КамАЗа

 

Как стало известно «Живой Кубани», житель Новокубанска попросил напарника помочь ему в ремонте большегруза. 45-летний мужчина согласился, и, по предварительной информации, его за одежду «намотало» на карданный вал многотонной машиной.

На место происшествия вызвали медиков, однако прибывшим врачам спасти его не удалось.

- По данному факту назначена проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, - сообщила «Живой Кубани» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

 

Источник: www.livekuban.ru



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