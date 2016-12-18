Ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру во время охоты на Кубани
Пуля попала в грудную клетку девочке, спасти пострадавшую не удалось.
По предварительным данным, 25 декабря на 24 км перегона Курганинск-Лабинск 33-летний мужчина шел по железнодорожному полотну вместе с 12-летним сыном и шестилетней дочкой. Мальчик держал в руках заряженное ружье и случайно спустил курок. Ствол охотничьего ружья был направлен в сторону его шестилетней сестры, пуля попала в грудь ребенку.
Пострадавшая девочка доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.
- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия и другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Живой Кубани» Старший помощник руководителя Южного СУТ СК России Оксана Коврижная.
Источник: www.livekuban.ru
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