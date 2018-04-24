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Ученые выяснили, как этаж проживания влияет на жизнь человека

Вчера, 20:06

Идеальными этажами ученые признали с первого по третий.


С психологической точки зрения, по мнению ученых, комфортнее всего проживать на первых этажах. С другой стороны, есть и ряд минусов, например, загазованность воздуха, повышенная влажность и шум.

 

 

На высоких этажах сильнее электромагнитное излучение ивибрации, которые влияют наголовной мозг, сосуды инервную систему человека.

 

Что касается семей, то по мнению ученых, им комфортнее всего жить не выше пятого этажа.

 

- ВЕвропе жить выше 6-го этажа считается непрестижным ивредным для здоровья. ВРоссии— вопале нижние этажи, особенно первый,- сообщает «The russian Times».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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