Не выдержали нервы, и я прервал эту садистскую процедуру: Россиянин об экзекуции над детьми в поликлинике

О своих злоключениях в детской поликлинике рассказал мужчина в социальных сетях.









Молодой семье необходимо было привести ребенка на плановую сдачу крови. Ребенку чуть больше года. Зная нашу медицинскую систему, молодая семья приехала в поликлинику за час до назначенного времени. В очереди перед ними было шесть человек.

На каждого ребенка у врачей уходило по 30-40 минут, при этом каждый раз из кабинета доносились душераздирающие крики детей. Своей очереди наши герои дождались лишь спустя три часа.

- В наличии у персонала, осуществляющего забор крови, были только обычные 20-ти кубовые шприцы и пробирки, ну и спиртовые салфетки. На вопрос – Почему у вас нет вакуумных систем для забора крови, нам сказали, что у них еще не провели тендер на их закупку,- рассказал отец семейства.

Попасть в венку ребенку персонал не мог, малыша буквально истыкали иголкой. В следствии чего у ребенка развилась настоящая истерика. Сделав несколько довольно глубоких уколов взять кровь у малыша персонал так и не смог.

- Здесь у меня не выдержали нервы, и я прервал эту садистскую процедуру. Мы забрали ребенка и я пошел искать заведующую этого заведения. Её на месте не оказалось, но была ее заместитель и как я понял главная медсестра, которым я и озвучил суть нашей претензии, на что мне ответили тоже самое, что у них закончились необходимые приспособления, а тендер на их закупку они ещё не провели,- продолжил молодой отец.

Мужчина подчеркнул, что разговор сруководством у него не сложился. Врач категорически отказывалась понимать суть претензии. Ростовчанин отметил, что не винит медицинский персонал, они работают тем что есть, все претензии к ответственному по закупкам.

Вернувшись домой, мужчина час пытался дозвониться на горячую линию Минздрава, но попытки успехом не увенчались. Не дозвонился он и в приемную нашего уважаемого министра здравоохранения Быковской Татьяне.



- Я не любитель писать подобные тексты, но накипело!Может кто-то из должностных лиц, в чьей компетенции находятся подобные вопросы, прочитает сей пост и разберется в этой ситуации. Очень надеюсь на это,- резюмировал автор поста.

В сети ростовчане посетовали на то, что бесплатная медицина такая везде, и посоветовали сходить в платную лабораторию. Однако, среди участников нашлась и заступница такого медицинского обслуживания.

- Вы еще не поняли где живете?? Это Россия! И да все дети через это проходят и все живы и здоровы, до вакуумных систем так и брали кровь у всех, все рыдали, но все живы. Ничего страшного в этом нет, я думаю ребенок бы при виде даже вакуумной системы орал как резанный, -рассудила Наталия Ш.

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Источник:Privet-Rostov.ru