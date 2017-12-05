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Датчик лишнего веса в человеческом организме обнаружили ученые

Сегодня, 11:45

Шведские ученые объявили о том, что костные клетки могут регулировать вес тела человека.


Свою теорию зарубежные ученые проверяли на подопытных мышках.

 

- Клетки остеоциты, продуцирующие костную ткань, также следят за лишним весом. Об этом. Свою теорию эксперты проверяли на мышах, - сообщает Regnum.

 

Мышкам под кожу ввели специальные нерастворимые капсулы, которые увеличивали массу тела грызунов. Зверьки сократили свой ежедневный рацион, стали меньше есть и больше двигаться, а соответственно терять вес. По подсчетам ученых животные потеряли именно столько в весе, сколько весили капсулы. Как только капсулы удалили, мышки начали набирать недостающий вес.

 

Ученые пришли к выводу, что костные клетки выполняют роль внутренних весов. Теперь свои силы ученые направили на изучение механизма работы клеток, пишет Privet-Rostov.ru



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