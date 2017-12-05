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Дымящих сигаретами на балконах жителей России заставят платить соседям

5-12-2017, 11:51

Право некурящих людей взыскивать компенсацию с курильщиков по соседству признал Верховный суд страны.


Постановление было вынесено после многолетней судебной тяжбы двух соседей. Суть иска некурящего соседа состояла в том, что ему и его несовершеннолетнему ребенку приходилось на протяжении 5 лет соседствовать с курящим мужчиной, который «дымил» на балконе. Соседям ничего не оставалось, как вдыхать табачный дым, что негативно сказывалось на их здоровье. За принесенный вред семья хотела взыскать с курильщика 250 тысяч рублей.  В свою очередь сосед настаивал на своем праве курить в своем жилище.

 

Дело рассматривалось в районном и областном судах, в обеих случаях решение принималось в пользу курильщика. Региональный суд, подчеркнул, что «субъективное восприятие запаха табака в квартире само по себе не может являться основанием для компенсации».

 

Верховный суд постановил, что россияне вправе взыскивать с курящих соседей моральную компенсацию, пишет Privet-Rostov.ru

 

- Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям, — гласит постановление.



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