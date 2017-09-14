Осенью Россию атакует смертельно опасный вирус из Китая
Осенью нынешнего года в РФ прогнозируют волну заболеваемости опасным вирусом ECHO30. А точнее — его подтипом «h».
Согласно информации Роспотребнадзора, вирус пришёл из Китая и соседних с ним регионов. Он легко передаётся по воздуху и практически за 1 день вызывает серозный менингит. Причем, как отмечают специалисты, иммунитет к нему у большинства граждан РФ ещё не выработался. Опасную инфекцию ещё летом подхватили около 30 человек в 6-ти регионах РФ. Соответственно главный санитарный врач РФ Анна Попова разослала главным врачам в российские регионы предупреждение об опасности.
ECHO30 является энтеровирусом, это говорит о том, что он размножается в желудке или кишечнике. По большей степени он поражает детей и людей со слабым иммунитетом.
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