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В России запретят медикаментозные аборты на дому

Вчера, 11:17

Служба по надзору в сфере здравоохранения подвела итоги работы по выявлению фактов продажи в аптеках препаратов для медикаментозного прерывания беременности. За год было составлено всего лишь 18 протоколов.

 

 

По мнению экспертов, это очень низкий результат, поскольку таблетки для абортов входят в топ-10 медикаментов, которые реализуются незаконно. С другой стороны, гинекологи отмечают, что последствия от медикаментозного прерывания беременности гораздо менее опасны, чем от хирургического, сообщают "Известия".

Объектами проверок Росздравнадзора стали препараты "Мифепристон" и "Мизопростол". В отчете ведомства говорится, что их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова рассказала, что проверка Росздравнадзора — это реакция на законодательную инициативу по запрету розничной продажи лекарств для прерывания беременности. В начале 2016 года сенаторы (Екатерина Лахова, Галина Карелова, Елена Мизулина и другие) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что препараты, предназначенные для прерывания беременности, могут применяться только в больницах. Врачам будет запрещено выписывать рецепты на эти лекарства, и аптеки не смогут их продавать. Этот документ, по словам Екатерины Лаховой, будет рассмотрен в Госдуме до конца весенней сессии.



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