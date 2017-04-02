Ученые: Смартфоны грязнее, чем сиденье унитаза

Микробиолог из Университета Аризоны Чарльз Герба, изучивший численность и состав бактерий, которые живут в смартфонах, пришел к неутешительным выводам. Согласно исследованиям, количество болезнетворных микроорганизмов превышает аналогичный показатель для самых грязных мест в туалете, включая сиденье унитаза примерно в 10 раз.

Как пишет «РГ» со ссылкой на iDropNews, в большинстве случаев это вызвано тем, что владельцы смартфонов недостаточно тщательно моют руки после посещения туалета.

При этом большинство мобильных устройств, которые люди держат в руках по несколько часов каждый день, обычно не дезинфицируются - в отличие от тех же туалетов, где регулярно производится уборка.

Но есть один немаловажный момент. Подцепить инфекцию от собственного смартфона практически невозможно, из-за того, что у человека и гаджета обычно один и тот же «комплект» бактерий и микробов. Но чужими смартфонами лучше не пользоваться.