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Российский религиозный активист призвал крестить детей в утробе матери

Вчера, 20:49

Известный религиозный активист Дмитрий Цорионов (Энтео), основатель движения «Божья воля», предложил развивать в России технологию внутриутробного крещения младенцев. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

 

 

По мнению Дмитрия Цорионова, такую практику необходимо применять в тех случаях, когда есть угроза прерывания беременности или в случае трудных родов с возможной гибелью младенца.

В своих рассуждениях он отсылает христиан к 1573 году, когда католическая церковь во Франкфурте, утверждает Цорионов, уполномочила акушерок выполнять внутриматочные крещения.

Крестильный шприц имел Г-образно изогнутую вытянутую трубку (канюлю), из которой подавалась вода для совершения обряда. В некоторых вариантах изготовления, чтобы отметить святость совершаемого действия, на кончик канюли помещали крест, — описывает автор идеи приспособление для внутриутробного крещения.

Он также утверждает, что это изобретение принадлежит одному из лучших акушеров Европы 17 века века-Франсуа Морисо.

Давайте серьёзно подумаем, как наладить производство и внедрение технологии. Кто может такой смастерить?, — призывает Дмитрий Цорионов.

Он считает, что внутриутробное крещение позволит родителям легче перенести утрату, если ребёнок погибнет. При этом, отмечает активист, применение этой технологии будет безвредно и для мамы и для малыша.



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