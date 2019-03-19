Обувь без чипов запретят продавать в Краснодаре

Обязательная маркировка обуви начнется с 1 июля.

1 февраля 2020 будет введен запрет на производство, импорт, розничную торговлю и оборот немаркированной продукции. Введение обязательной маркировки обуви будет поэтапным, на этом настояли Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и представители отрасли, ассоциации АКОРТ и Национального обувного союза.

Маркировка дает возможность оградить рынок от фальсификата и позволит поддержать отечественных производителей. Чипы будут хранить всю информацию о продукции, начиная от момента производства и заканчивая реализацией.

Источник:Privet-Rostov.ru