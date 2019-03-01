Должникам в Краснодаре облегчил жизнь Путин
С 2020 года судебные приставы не смогут взыскивать долги и штрафы россиян с соцвыплат.
Законопроект подписанный главой государства размещен на сайте Госдумы. Напомним, к социальным выплатам относят:
пособия гражданам, имеющим детей
средства маткапитала
алименты
деньги, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью
пенсии по случаю потери кормильца
выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами
монетизированные льготы и ряд других.
Законопроект вступит в силу с 1 июня 2020 года. Судебным приставам будет запрещено списывать и арестовывать эти средства. В принципе, приставы и сейчас не могут списывать деньги, полученные в рамках соцвыплат, однако, зачастую банк не давал приставам распечатку поступления средств, из-за чего возникала опасность их списания, сообщает «ВашГород».
С 2020 года соцвыплаты будут маркироваться.
Источник: Privet-Rostov.ru
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