Должникам в Краснодаре облегчил жизнь Путин

С 2020 года судебные приставы не смогут взыскивать долги и штрафы россиян с соцвыплат.

Законопроект подписанный главой государства размещен на сайте Госдумы. Напомним, к социальным выплатам относят:

пособия гражданам, имеющим детей

средства маткапитала

алименты

деньги, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью

пенсии по случаю потери кормильца

выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

монетизированные льготы и ряд других.

Законопроект вступит в силу с 1 июня 2020 года. Судебным приставам будет запрещено списывать и арестовывать эти средства. В принципе, приставы и сейчас не могут списывать деньги, полученные в рамках соцвыплат, однако, зачастую банк не давал приставам распечатку поступления средств, из-за чего возникала опасность их списания, сообщает «ВашГород».

С 2020 года соцвыплаты будут маркироваться.

Источник: Privet-Rostov.ru