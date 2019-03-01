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Должникам в Краснодаре облегчил жизнь Путин

1-03-2019, 12:17

С 2020 года судебные приставы не смогут взыскивать долги и штрафы россиян с соцвыплат.

 

Должникам в Краснодаре облегчил жизнь Путин

Законопроект подписанный главой государства размещен на сайте Госдумы. Напомним, к социальным выплатам относят:

пособия гражданам, имеющим детей

средства маткапитала

алименты

деньги, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью

пенсии по случаю потери кормильца

выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

монетизированные льготы и ряд других.

Законопроект вступит в силу с 1 июня 2020 года. Судебным приставам будет запрещено списывать и арестовывать эти средства. В принципе, приставы и сейчас не могут списывать деньги, полученные в рамках соцвыплат, однако, зачастую банк не давал приставам распечатку поступления средств, из-за чего возникала опасность их списания, сообщает «ВашГород».

С 2020 года соцвыплаты будут маркироваться.

 

Источник: Privet-Rostov.ru



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