О переносе выходного и короткой рабочей пятнице напомнили жителям Краснодара
Дополнительного выходного в феврале не будет.
Предпраздничный день, пятница 22 февраля будет коротким, сотрудники предприятий могут уйти домой на час раньше, напомнили в Роструде.
Так как День защитника Отечества выпадает на субботу, то было решено перенести его на 10 мая, сообщает «Югополис».
Ближайшие длинные выходные будут в марте. В связи с празднованием Международного женского дня отдыхать россияне будут с 8-го по 10 марта.
Источник: Privet-Rostov.ru
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