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О переносе выходного и короткой рабочей пятнице напомнили жителям Краснодара

1-03-2019, 12:11

Дополнительного выходного в феврале не будет.

О переносе выходного и короткой рабочей пятнице напомнили жителям Краснодара


Предпраздничный день, пятница 22 февраля будет коротким, сотрудники предприятий могут уйти домой на час раньше, напомнили в Роструде.

Так как День защитника Отечества выпадает на субботу, то было решено перенести его на 10 мая, сообщает «Югополис».

 

Ближайшие длинные выходные будут в марте. В связи с празднованием Международного женского дня отдыхать россияне будут с 8-го по 10 марта.

Источник: Privet-Rostov.ru



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