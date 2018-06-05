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На Кубани футбольные болельщицы чаще мужчин используют карту ВТБ

Вчера, 12:05

В преддверии чемпионата мира по футболу ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов, которые использовали карты банка для расчетов на российских стадионах. Статистика показывает, что больше всего болельщики платят на стадионах Москвы. Средний чек выше в Краснодаре, при этом женщины там расплачиваются картой чаще мужчин.

 

На Кубани футбольные болельщицы чаще мужчин используют карту ВТБ

 


Исследование проводилось в период с 2016 по 2018 гг. Команды, которые учитывались в ходе подсчетов, заняли первые пять мест в чемпионате России сезона 2017/2018 гг.


Результаты показывают, что почти две трети (65%) из числа болельщиков-клиентов ВТБ, рассчитываются картами на стадионах Москвы. Порядка трети - в Санкт-Петербурге.


Любители футбола, проживающие в Краснодаре, тратят около 4,5 тыс. рублей за одну транзакцию на арене, Москвы – 4,1 тыс. Самыми экономными оказались болельщики из Санкт-Петербурга, здесь размер «среднего чека» составляет чуть более 3 тыс. рублей. С 2016 г. этот показатель упал на 40%.

 

Основная аудитория болельщиков-клиентов ВТБ – мужчины (более 80%). К примеру, их доля среди фанатов Москвы достигает 89%. При этом максимальное количество женщин (20%) посещают стадион в Санкт-Петербурге.

 

Интересно, что на арене Краснодара именно женщины расплачивались картами больше, чем болельщицы других футбольных клубов. По уровню «среднего чека» они опережают краснодарских мужчин – 5,5 тысяч рублей против 4 тысяч.

 

Статистика показала, что банковскими картами расплачиваются преимущественно семейные люди – более 60%. Максимальное количество таких болельщиков живет в Краснодаре (84%). А вот наибольшая доля холостых болельщиков отмечена в Санкт-Петербурге (34%).


Средний возраст клиентов ВТБ, регулярно посещающих стадионы в Москве и Петербурге, составляет от 30 до 39 лет. Но если у московских фанатов это почти 45% аудитории, то у петербуржцев – около 35%. Чуть старше, в среднем, фанаты из Краснодара – 43% в возрасте от 40 до 49 лет.

 



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