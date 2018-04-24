Новая «таблетка от похмелья» будет спасать россиян по утрам
Первые испытания прошли на мышах.
Исследования показали, что новый препарат в разы эффективнее своих аналогов. Чудо-таблетку разработали ученые из Калифорнийского университета в США. В состав препарата входит три фермента, которые отвечают за нейтрализацию алкоголя: алкогольдегидрогеназу, ацетальдегиддегидрогеназу и каталазу.
Эти ферменты были известны давно, однако ученые не могли придумать способ как быстро доставить эти белки в печень.
- Исследование американцев эту проблему наконец решает. Ферменты соединяют в биосовместимые нанокапсулы — и они быстро попадают в нужное место и начинают свою противопохмельную работу, - сообщает naked-science.ru.
Испытания проходили на мышах: уже через четыре часа уровень алкоголя в крови животных снизился на 45%. Следующий этап — испытания на людях.
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