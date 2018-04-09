Очередное нововведение ждет школы в России
Отличников учебы будут награждать медалями, однако теперь при выдаче медалей будет учитываться количество баллов ЕГЭ.
Медаль получат лишь те школьники, кто преодолеет определенный порог по баллам.
- Изменения могут быть введены доначала нового учебного года,- цитирует слова начальника управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игоря Круглинского журналисты ИА «Регнум».
Некоторые регионы России уже практикуют выдачу медалей по этой схеме, однако при поступлении в ВУЗы такие медали не учитываются.
Источник:Privet-Rostov.ru
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