Регистрация
Важные темы
» » Очередное нововведение ждет школы в России


Очередное нововведение ждет школы в России

9-04-2018, 20:04

Отличников учебы будут награждать медалями, однако теперь при выдаче медалей будет учитываться количество баллов ЕГЭ.

Очередное нововведение ждет школы в России


Медаль получат лишь те школьники, кто преодолеет определенный порог по баллам.

 

 

- Изменения могут быть введены доначала нового учебного года,- цитирует слова начальника управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игоря Круглинского журналисты ИА «Регнум».

 

Некоторые регионы России уже практикуют выдачу медалей по этой схеме, однако при поступлении в ВУЗы такие медали не учитываются.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



Прочитали - 132
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Налоговую систему в России ждут серьезные изменения

Налоговую систему в России ждут серьезные изменения

Инфраструктура
Работающих пенсионеров Краснодара ждет приятный сюрприз от государства

Работающих пенсионеров Краснодара ждет приятный сюрприз от

Город
Сюрприз от государства ждет юрлица в Краснодаре

Сюрприз от государства ждет юрлица в Краснодаре

Общество
Стандарты по охране школ хотят ввести в Краснодаре

Стандарты по охране школ хотят ввести в Краснодаре

Город
Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей Краснодара

Подборка изменений в работе ГИБДД, ожидающих водителей Краснодара

Транспорт
В России хотят ввести новый денежный сбор с населения

В России хотят ввести новый денежный сбор с населения

Общество
В Краснодаре вступили в силу новые правила выдачи водительских прав

В Краснодаре вступили в силу новые правила выдачи водительских прав

Транспорт
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей Краснодара

Город
В России определились с размером «налога на воздух»

В России определились с размером «налога на воздух»

Инфраструктура
В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер для машины

В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер

Транспорт
В России внесли изменения в правила дорожного движения

В России внесли изменения в правила дорожного движения

Транспорт
В России объявили о начале масштабной школьной реформы

В России объявили о начале масштабной школьной реформы

Инфраструктура
Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Здоровье
В России хотят отменить новогодние каникулы

В России хотят отменить новогодние каникулы

События
В России подорожают водительские права и загранпаспорт

В России подорожают водительские права и загранпаспорт

Общество
Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Инфраструктура
В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Главное
В России изменится порядок приема первоклассников в школы

В России изменится порядок приема первоклассников в школы

Город
Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Город
Поступить в вузы на бюджет в 2017 году станет сложнее

Поступить в вузы на бюджет в 2017 году станет сложнее

Общество
За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платить больше

За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платить

Город
Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном году

Какие изменения ждут учеников и учителей в этом учебном году

Общество
Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

Итоги Олимпиады 2016 в Рио. Фото всех спортсменов

Спорт
Минфин предлагает заменить государственные детсады частными

Минфин предлагает заменить государственные детсады частными

Общество
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
WADA готовит «информационную бомбу» об Олимпийских играх в Сочи

WADA готовит «информационную бомбу» об Олимпийских играх в Сочи

Сочи
В Туапсинском районе пройдет «Большая регата»

В Туапсинском районе пройдет «Большая регата»

События
Путин объявил внезапную проверку войск

Путин объявил внезапную проверку войск

Инфраструктура
Выпускники пожаловались президенту на «немыслимо» сложные задания в ЕГЭ

Выпускники пожаловались президенту на «немыслимо» сложные задания в

Город
Более 300 мини-гостиниц Сочи могут закрыть

Более 300 мини-гостиниц Сочи могут закрыть

Сочи
В России бушует Свиной грипп

В России бушует Свиной грипп

Главное
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 году

Город
Угонщики практикуют новый метод вскрытия машин

Угонщики практикуют новый метод вскрытия машин

Криминал
Россияне получат дополнительный выходной

Россияне получат дополнительный выходной

События
Сочинцы имеют возможность оформить паспорта нового образца

Сочинцы имеют возможность оформить паспорта нового образца

Город
Школьников ждет

Школьников ждет "несмываемый позор"

Город
С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России изменятся некоторые законы

Главное
Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Летние каникулы для школьников предлагают сократить

Город
Кабмин выделит 8,6 млн рублей на премии лучшим кубанским учителям

Кабмин выделит 8,6 млн рублей на премии лучшим кубанским учителям

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+