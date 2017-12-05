В Краснодаре управляющие компании после отказов от проверок начнут лишать лицензии

Максимальное число отказов – три.

Нововведения вступили в силу с 1 января. Согласно правкам к Жилищному кодексу РФ отныне если управляющая компании три раза откажется от проверок, инициированных Жилищным надзором, то компанию лишат лицензии.

Инициаторами правок были депутаты Заксобрания Ростовской области. До 1 января управляющие компании могли отказаться от проверок без серьезных для себя последствий, компании грозил лишь штраф, при чем не большой.

Сейчас в прошлом году управляющая компания дважды уже избегала проверки, то третий отказ в 2018 году может стать последним в деятельности управляющей компании, пишет Privet-Rostov.ru