Очередное изъятие накопительных пенсий одобрили депутаты Госдумы

Во втором окончательном чтении о продлении «заморозки» накопительной части пенсий депутаты проголосовали единогласно.

«Заморозка» продлится до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений власти ввели три года назад, в 2014 году. В тот момент министр финансов Антон Силуанов честно сознался, что возвращать изъятые у народа средства никто не собирается. Большая часть этих денег ушла на восстановление Крыма.

В последующие годы Пенсионный фонд не смог восстановить запасы для выплаты нынешним пенсионерам. Тем, у кого пенсионные отчисления были отозваны пообещали заменить отчисления баллами, стоимость которых будет устанавливаться госудасртвом.

- К законопроекту депутаты не предложили поправок, против него не выступил ни один парламентарий, и за минуту документ был принят 333 голосами «за» при отсутствии голосов «против» и «воздержался», -сообщает «МК».