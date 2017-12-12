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Очередное изъятие накопительных пенсий одобрили депутаты Госдумы

12-12-2017, 13:40

Во втором окончательном чтении о продлении «заморозки» накопительной части пенсий депутаты проголосовали единогласно.

«Заморозка» продлится до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений власти ввели три года назад, в 2014 году. В тот момент министр финансов Антон Силуанов честно сознался, что возвращать изъятые у народа средства никто не собирается. Большая часть этих денег ушла на восстановление Крыма.

 

В последующие годы Пенсионный фонд не смог восстановить запасы для выплаты нынешним пенсионерам.  Тем, у кого пенсионные отчисления были отозваны пообещали заменить отчисления баллами, стоимость которых будет устанавливаться госудасртвом.

 

- К законопроекту депутаты не предложили поправок, против него не выступил ни один парламентарий, и за минуту документ был принят 333 голосами «за» при отсутствии голосов «против» и «воздержался», -сообщает «МК».



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