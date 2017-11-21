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В России могут отменить паспорта

Сегодня, 09:43

Замена паспортов на биометрические данные может произойти не раньше, чем через 15-20 лет.


Основатель компании- разработчика программного обеспечения , направленного на распознавание лиц VisionLabs, технически это можно сделать уже сейчас, но на практике это займет гораздо больше времени.

 

- Сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет обеспечить высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание, — рассказал Александр Ханин журналистам «РИА Новости».

 

С точки зрения практики, для того, чтобы заменить паспорта на биометрию нужен ряд федеральных законов, нормативных актов и технические средства, умеющие распознавать лица, которая будет не только считывать, но «записывать» лица. Наша страна пока не готова к таким от, заменить паспорта смогут не раньше, чем через 15-20 лет.



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