Психоделический видеоролик Димы Билана удивил пользователей сети

Со своей двух миллионной публикой в Instagram Дима Билан поделился психоделическим роликом, снятым на камеру смартфона во время гастролей в донской столице.

Отмечается, что монтировал видео певец самостоятельно.

Кумир миллионов решил поделится своими видением Ростова-на-Дону. В видео ряд вошли самые интересные, по мнению Димы Билана кадры, которые попадались ему во время прогулки по центру города, пишет Privet-Rostov.ru.

В видеоработу певца попала милующаяся на остановке парочка молодых людей, ремонтник, множество высоток, гвоздем ролика стал местный кот, забавно потягивающийся на тротуаре.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.