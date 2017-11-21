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Психоделический видеоролик Димы Билана удивил пользователей сети

21-11-2017, 10:09

Со своей двух миллионной публикой в Instagram Дима Билан поделился психоделическим роликом, снятым на камеру смартфона во время гастролей в донской столице.


Отмечается, что монтировал видео певец самостоятельно.

Кумир миллионов решил поделится своими видением Ростова-на-Дону. В видео ряд вошли самые интересные, по мнению Димы Билана кадры, которые попадались ему во время прогулки по центру города, пишет Privet-Rostov.ru

В видеоработу певца попала милующаяся на остановке парочка молодых людей, ремонтник, множество высоток, гвоздем ролика стал местный кот, забавно потягивающийся на тротуаре.

Видео можно посмотреть, пройдя по ссылке.



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