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Правительство предложило ввести новый урок в школах Краснодара

21-11-2017, 10:02

Основам медицинских знаний хотят научить российских школьников.


 

Для этого власти хотят запустить специализированные курсы для педагогов и специализированные уроки для детей.

С данным предложением выступила зампред правительства России Ольга Голодец, об этом сообщают РИА Новости.

 

О конкретных мерах реализации этого предложения не сообщается,пишет Privet-Rostov.ru



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