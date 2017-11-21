Правительство предложило ввести новый урок в школах Краснодара

Основам медицинских знаний хотят научить российских школьников.

Для этого власти хотят запустить специализированные курсы для педагогов и специализированные уроки для детей.

С данным предложением выступила зампред правительства России Ольга Голодец, об этом сообщают РИА Новости.

О конкретных мерах реализации этого предложения не сообщается,пишет Privet-Rostov.ru