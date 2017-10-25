Жителей Краснодара ждет повышение штрафов
МВД предлагает повысить штрафы за предоставление жилплощади и транспорта незаконным мигрантам, пишут «Известия».
Разработало и внесло в Госдуму законопроект правительство страны. Как говорится в пояснительной записке, прежде всего под такое наказание попадают различные посредники, помогающие мигрантам оформить липовые документы. Ежегодно по этому нарушению составляется порядка сорока тысяч протоколов.
Посредникам, помогающим нелегальным мигрантам «оформлять» нужные им документы, грозит существенное ужесточение наказания:
Юридическим лицам за оказание незаконных услуг придется заплатить штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, физическим лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
Соответствующие поправки предлагается внести в статью 18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».
Под действие законопроекта также попадут и те, кто сдает нелегалам жилье и предоставляет транспорт, пишет Privet-Rostov.ru
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