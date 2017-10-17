Часть жителей Краснодара получит компенсацию при оплате отопления

Отдельные категориии граждан России станут получать льготы при оплате за отопление квартир и частных домов, такие поправки приняты Госдумой в третьем чтении.

Новый законопроект коснется граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также ветеранов и инвалидов, пишет Privet-Rostov.ru