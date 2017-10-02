Жителей Краснодара пугают блокировкой счетов: комментарий Сбербанка
По сети стал распространяться скриншот с экрана телефона, с текстом сообщения от Сбербанка.
Александр Т. указал в подписи к изображению следующее: Сбербанк приостановил доступ к системе Сбербанк Онлайн и потребовал в безальтернативной форме письменно объяснить и бумажно закрепить все транзакции за 3 месяца, пишет Privet-Rostov.ru
Редакция Privet-Rostov.ru обратилась за комментарием в пресс-службу банка для выяснения ситуации.
Комментарий Сбербанка и порядок действий при возникновении подобной ситуции можно прочитать, пройдя по ссылке.
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