Педофил вышел из тюрьмы и снова растлил ребенка
Житель Новокубанского района предстанет перед судом.
Свою жертву 22-летний преступник встретил на улице Лермонтова в станице Бесскорбной. По данным пресс-службы краевого управления СКР, пьяный молодой человек схватил 12-летнюю девочку, приставив к ее горлу нож. Педофил потащил беззащитного ребенка в заброшенный дом. Там он совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Сделав свое «грязное дело», злодей отпустил жертву, пригрозив, что убьет, если девочка расскажет обо всем взрослым. Однако школьница сразу сообщила о случившемся своей маме.
Как выяснила «Живая Кубань», в декабре 2016 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы. Станичник отсидел в тюрьме за надругательство над ребенком. А уже 3 февраля 2017-го он снова совершил преступление в отношении несовершеннолетней.
За растление 12-летней жительницы станицы Бесскорбной ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в краевой прокуратуре.
Источник: www.livekuban.ru
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