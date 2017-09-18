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Педофил вышел из тюрьмы и снова растлил ребенка

18-09-2017, 10:34

Житель Новокубанского района предстанет перед судом.

 

Педофил вышел из тюрьмы и снова растлил ребенка


Свою жертву 22-летний преступник встретил на улице Лермонтова в станице Бесскорбной. По данным пресс-службы краевого управления СКР, пьяный молодой человек схватил 12-летнюю девочку, приставив к ее горлу нож. Педофил потащил беззащитного ребенка в заброшенный дом. Там он совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Сделав свое «грязное дело», злодей отпустил жертву, пригрозив, что убьет, если девочка расскажет обо всем взрослым. Однако школьница сразу сообщила о случившемся своей маме.

Как выяснила «Живая Кубань», в декабре 2016 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы. Станичник отсидел в тюрьме за надругательство над ребенком. А уже 3 февраля 2017-го он снова совершил преступление в отношении несовершеннолетней.

За растление 12-летней жительницы станицы Бесскорбной ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ситуацию для «Живой Кубани» в краевой прокуратуре.

 

Источник: www.livekuban.ru



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