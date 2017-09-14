Ученые: Чистящие средства могу быть смертельно опасными
Регулярное использование отбеливателей и других дезинфицирующих средств, содержащих аммониевые соединения, связано с высоким риском смерти от легочных заболеваний.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета и Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований. Об этом сообщает The Guardian.
В 30-летнем исследовании, которое началось в 1989 году, приняли участие более 55 тысяч медсестер. В 2009-м ученые определили, у скольких человек была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Больными оказались 663 человека из числа работающих медсестер.
Частоту использования чистящих и дезинфицирующих средств оценивали с помощью анкетирования. Были также учтены другие факторы, в том числе возраст, вес и этническая принадлежность. 37 процентов медсестер применяли отбеливатели и другие вещества для обработки поверхностей, а 19 процентов еженедельно чистили ими медицинские инструменты. При этом риск развития ХОБЛ увеличивался на 22-32 процента.
Обструктивная болезнь легких представляет собой группу различных патологий, в том числе эмфизему или хронический бронхит, которые затрудняют перемещение воздуха из-за сужения дыхательных путей. В одной только Англии от ХОБЛ умирает 25 тысяч человек в год. В России предположительное число больных оценивается в 11 миллионов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Содержание четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) указано в составе чистящих средств.
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