Садовый мост закрыли на ремонт до конца года
На Садовом мосту полностью обновят дорожное полотно, отремонтируют температурные швы и пешеходные тротуары, восстановят фрагменты конструкций. Кроме того, запланировано ослабление всей конструкции моста, опоры и пролеты будут разбираться поочередно разбираться. Так о движении транспорта по мосту не может быть и речи.
Сейчас специалисты разбирают швы балок, чтобы сварить и забетонировать их заново. По плану, трамваи снова начнут курсировать не раньше ноября. Движение транспорта планируют восстановить к концу года. Само состояние моста расценивается как критической. Он не ремонтировался более 30 лет.
- По контракту срок выполнения всех работ -1 год, завершить их полностью планируется быстрее - к 1 мая 2018 года, - сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе городской администрации.
Изменения коснутся четырех трамвайных маршрутов - № 3, 20, 21, 22 и автобусного маршрута № 25.
Так, трамвай № 3 «Западное трамвайное депо - улица Декабристов» будет заканчиваться разворотом на Дмитриевской Дамбе и движением в обратном направлении в сторону Славянского микрорайона.
Трамвай № 20 «Хладокомбинат - улица Декабристов» проследует в прямом и обратном направлениях по пути: улица Декабристов, улица Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Стасова, «Хладокомбинат».
Трамвайный маршрут № 21 «улица Солнечная - Юбилейный микрорайон» пройдет в прямом и обратном направлениях от Юбилейного микрорайона до остановки Индустриальной по пути: проспект Чекистов, улица Минская, Каляева, Калинина, Кирова, Горького, Коммунаров, Захарова.
Маршрут трамвая № 22 «улица Солнечная – Димитрова»: улица Солнечная, Московская, Островского, Клиническая, Колхозная, Офицерская, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожная, Вишняковой, Ставропольская, Титаровская, Воронежская, Стасова.
Движение автобусного маршрута № 25 «Комсомольский микрорайон - микрорайон «Губернский»: улица 1-го Мая, Сормовская, Уральская, Тюляева, Сормовская, Селезнева, Ялтинская, Северная, Красная, Офицерская, Колхозная, 40-летия Победы, 1-го Мая, Черкасская, Героев-Разведчиков, Героя Яцкова.
Источник: www.livekuban.ru
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