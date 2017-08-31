Важное решение о выезде на «встречку» принял Верховный суд
Верховный суд России принял важное решение, отказавшись признавать выездом на встречную полосу обгон на дороге, где отсутствовала разметка, пишет «Газета.Ru».
Поводом послужило рассмотрение дела по факту инцидента, который произошел еще в 2015 году. Однако точку в споре суд поставил накануне, 7 августа.
Как следует из материалов дела, 26 августа 2015 года на 98-м км трассы «Кола» в Ленинградской области инспектор ГИБДД остановил автомобилиста за рулем Kia Sportage, который, по его мнению, обгоняя двигавшееся впереди транспортное средство, в нарушение п. 11.1 ПДД выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра.
На водителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), максимальная санкция которой предусматривает лишение водителя прав до полугода. При этом в том месте, где автомобилист совершал обгон, отсутствовали запрещающие знаки и даже дорожная разметка.
Материалы дела были переданы мировому судье, который при их рассмотрении полностью встал на сторону гаишника и признал водителя виновным. Водитель с выводами суда не согласился и попытался обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
При рассмотрении дела судья Владимир Меркулов обратил внимание на то, что п. 11.1 ПДД является общей нормой, однако сам по себе выезд на встречную полосу при отсутствии специально запрещающих знаков или разметки, не образует состава правонарушения, которое вменялось автомобилисту.
В документе также указано, что водитель не нарушал каких-либо иных требований ПДД, которые бы прямо запрещали выезд на встречную полосу, поскольку ни знаков, ни линии разметки на этом участке дороги не было.
На этом основании судья постановил, что согласиться с выводами нижестоящих судов о наличии в действиях автомобилиста неправомерного выезда на встречную полосу нельзя.
В то же время и полностью оправдывать водителя суд не стал, по его мнению, в данном случае действия мужчины подлежали квалификации по другой части той же нормы — ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней). Санкция этой нормы предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. руб
Таким образом, отмечает издание, несмотря на то, что жалоба автомобилиста была удовлетворена лишь частично, судья согласился с тем, что обгон на трассе, где отсутствует разметка и запрещающие знаки, нельзя признать выездом на встречную полосу в нарушение ПДД, пишет Privet-Rostov.ru
Два ребенка погибли в ДТП в Выселковском районеПроисшествия
В России внесли изменения в правила дорожного движенияТранспорт
Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТПТранспорт
Перевозить детей без автокресел разрешили в РоссииТранспорт
В России планируют разрешить норму алкоголя в крови водителей до 0,3Инфраструктура
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»Транспорт
В ПДД внесли важное изменениеТранспорт
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на КубаниПроисшествия
На российских дорогах может появиться новый тип разметкиИнфраструктура
ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на КубаниПроисшествия
Новые штрафы ждут российских водителейТранспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщинаПроисшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномаркуПроисшествия
Верховный суд отменил ликвидацию движения «СтопХам»Транспорт
Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентябряТранспорт
Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмертьТранспорт
Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-КубаниПроисшествия
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремяПроисшествия
Принцип «ГИБДД всегда права» больше не действуетТранспорт
В Сочи произошло ДТП со смертельным исходомСочи
Верховный суд России разрешил пить за рулемТранспорт
«Лексус» устроил крупное ДТП в центре КраснодараПроисшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под БелореченскомПроисшествия
В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человекПроисшествия
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)Происшествия
На Кубани водитель уснул за рулем, есть погибшиеПроисшествия
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в КраснодареПроисшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномаркеПроисшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномаркеПроисшествия
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый законТранспорт
Водителей лишат прав за агрессию на дорогеТранспорт
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машинПроисшествия
Верховный суд РФ подтвердил право граждан на самооборону любымиГород
Госдума уточнила правила эвакуации машинТранспорт
Суд постановил наказывать "Росгосстрах" за каждый случай навязыванияТранспорт
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки иГород
Правила эвакуации автомобилей будут измененыТранспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штрафТранспорт
Водителям, лишенным прав, их могут вернуть досрочноТранспорт