Регистрация
Важные темы
» » Важное решение о выезде на «встречку» принял Верховный суд


Важное решение о выезде на «встречку» принял Верховный суд

Вчера, 09:37

Верховный суд России принял важное решение, отказавшись признавать выездом на встречную полосу обгон на дороге, где отсутствовала разметка, пишет «Газета.Ru». 

 

 

Поводом послужило рассмотрение дела по факту инцидента, который произошел еще в 2015 году. Однако точку в споре суд поставил накануне, 7 августа.

Как следует из материалов дела, 26 августа 2015 года на 98-м км трассы «Кола» в Ленинградской области инспектор ГИБДД остановил автомобилиста за рулем Kia Sportage, который, по его мнению, обгоняя двигавшееся впереди транспортное средство, в нарушение п. 11.1 ПДД выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра.

На водителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), максимальная санкция которой предусматривает лишение водителя прав до полугода. При этом в том месте, где автомобилист совершал обгон, отсутствовали запрещающие знаки и даже дорожная разметка.

Материалы дела были переданы мировому судье, который при их рассмотрении полностью встал на сторону гаишника и признал водителя виновным. Водитель с выводами суда не согласился и попытался обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

При рассмотрении дела судья Владимир Меркулов обратил внимание на то, что п. 11.1 ПДД является общей нормой, однако сам по себе выезд на встречную полосу при отсутствии специально запрещающих знаков или разметки, не образует состава правонарушения, которое вменялось автомобилисту.

В документе также указано, что водитель не нарушал каких-либо иных требований ПДД, которые бы прямо запрещали выезд на встречную полосу, поскольку ни знаков, ни линии разметки на этом участке дороги не было.

На этом основании судья постановил, что согласиться с выводами нижестоящих судов о наличии в действиях автомобилиста неправомерного выезда на встречную полосу нельзя.

В то же время и полностью оправдывать водителя суд не стал, по его мнению, в данном случае действия мужчины подлежали квалификации по другой части той же нормы — ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней). Санкция этой нормы предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. руб

Таким образом, отмечает издание, несмотря на то, что жалоба автомобилиста была удовлетворена лишь частично, судья согласился с тем, что обгон на трассе, где отсутствует разметка и запрещающие знаки, нельзя признать выездом на встречную полосу в нарушение ПДД, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 183
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Два ребенка погибли в ДТП в Выселковском районе

Два ребенка погибли в ДТП в Выселковском районе

Происшествия
В России внесли изменения в правила дорожного движения

В России внесли изменения в правила дорожного движения

Транспорт
Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП

Верховный суд разъяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП

Транспорт
Перевозить детей без автокресел разрешили в России

Перевозить детей без автокресел разрешили в России

Транспорт
В России планируют разрешить норму алкоголя в крови водителей до 0,3 грамма

В России планируют разрешить норму алкоголя в крови водителей до 0,3

Инфраструктура
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»

Транспорт
В ПДД внесли важное изменение

В ПДД внесли важное изменение

Транспорт
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
На российских дорогах может появиться новый тип разметки

На российских дорогах может появиться новый тип разметки

Инфраструктура
ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на Кубани

ВАЗ взорвался при столкновении с КамАЗом на Кубани

Происшествия
Новые штрафы ждут российских водителей

Новые штрафы ждут российских водителей

Транспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

Транспорт
В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщина

В ДТП со свадебным кортежем погибла беременная женщина

Происшествия
В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

В Белореченском районе КамАЗ раздавил иномарку

Происшествия
Верховный суд отменил ликвидацию движения «СтопХам»

Верховный суд отменил ликвидацию движения «СтопХам»

Транспорт
Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Транспорт
Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Жуткое ДТП на Кубани: Четыре человека разбились насмерть

Транспорт
Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-Кубани

Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-Кубани

Происшествия
Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя погибшими

Стали известны подробности ДТП в Белореченском районе с тремя

Происшествия
Принцип «ГИБДД всегда права» больше не действует

Принцип «ГИБДД всегда права» больше не действует

Транспорт
В Сочи произошло ДТП со смертельным исходом

В Сочи произошло ДТП со смертельным исходом

Сочи
Верховный суд России разрешил пить за рулем

Верховный суд России разрешил пить за рулем

Транспорт
«Лексус» устроил крупное ДТП в центре Краснодара

«Лексус» устроил крупное ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Полицейский устроил смертельное ДТП на трассе под Белореченском

Происшествия
В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

Происшествия
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

Происшествия
На Кубани водитель уснул за рулем, есть погибшие

На Кубани водитель уснул за рулем, есть погибшие

Происшествия
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Краснодаре

Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Краснодаре

Происшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

На Кубани после столкновения с цементовозом водителя зажало в иномарке

Происшествия
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый закон

Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый закон

Транспорт
Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Водителей лишат прав за агрессию на дороге

Транспорт
Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Чудовищное ДТП в Кузбассе: водителя переехали несколько машин

Происшествия
Верховный суд РФ подтвердил право граждан на самооборону любыми возможными способами

Верховный суд РФ подтвердил право граждан на самооборону любыми

Город
Госдума уточнила правила эвакуации машин

Госдума уточнила правила эвакуации машин

Транспорт
Суд постановил наказывать

Суд постановил наказывать "Росгосстрах" за каждый случай навязывания

Транспорт
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и изменения в ПДД

Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и

Город
Правила эвакуации автомобилей будут изменены

Правила эвакуации автомобилей будут изменены

Транспорт
ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

Транспорт
Водителям, лишенным прав, их могут вернуть досрочно

Водителям, лишенным прав, их могут вернуть досрочно

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+