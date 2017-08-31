Важное решение о выезде на «встречку» принял Верховный суд

Верховный суд России принял важное решение, отказавшись признавать выездом на встречную полосу обгон на дороге, где отсутствовала разметка, пишет «Газета.Ru».

Поводом послужило рассмотрение дела по факту инцидента, который произошел еще в 2015 году. Однако точку в споре суд поставил накануне, 7 августа.

Как следует из материалов дела, 26 августа 2015 года на 98-м км трассы «Кола» в Ленинградской области инспектор ГИБДД остановил автомобилиста за рулем Kia Sportage, который, по его мнению, обгоняя двигавшееся впереди транспортное средство, в нарушение п. 11.1 ПДД выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра.

На водителя составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), максимальная санкция которой предусматривает лишение водителя прав до полугода. При этом в том месте, где автомобилист совершал обгон, отсутствовали запрещающие знаки и даже дорожная разметка.

Материалы дела были переданы мировому судье, который при их рассмотрении полностью встал на сторону гаишника и признал водителя виновным. Водитель с выводами суда не согласился и попытался обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

При рассмотрении дела судья Владимир Меркулов обратил внимание на то, что п. 11.1 ПДД является общей нормой, однако сам по себе выезд на встречную полосу при отсутствии специально запрещающих знаков или разметки, не образует состава правонарушения, которое вменялось автомобилисту.

В документе также указано, что водитель не нарушал каких-либо иных требований ПДД, которые бы прямо запрещали выезд на встречную полосу, поскольку ни знаков, ни линии разметки на этом участке дороги не было.

На этом основании судья постановил, что согласиться с выводами нижестоящих судов о наличии в действиях автомобилиста неправомерного выезда на встречную полосу нельзя.

В то же время и полностью оправдывать водителя суд не стал, по его мнению, в данном случае действия мужчины подлежали квалификации по другой части той же нормы — ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней). Санкция этой нормы предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. руб

Таким образом, отмечает издание, несмотря на то, что жалоба автомобилиста была удовлетворена лишь частично, судья согласился с тем, что обгон на трассе, где отсутствует разметка и запрещающие знаки, нельзя признать выездом на встречную полосу в нарушение ПДД, пишет Privet-Rostov.ru