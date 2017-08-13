Вирусу Коксаки ставят заслон в аэропорту Краснодара

У пассажиров, прилетевших из Турции, медики измеряют температуру.

Об опасности заражения и мерах профилактики жителей края предостерегают в кубанском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве сообщают, что в настоящее время сотрудники карантинного контроля проводят дистанционную термометрию пассажиров авиарейсов, прибывающих с отдыха в Турции. Пассажира с симптомами заражения вирусом Коксаки специалисты Роспотребнадзора передают медикам.

Как рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день прилетевших из Турции туристов с признаками энтеровирусной инфекции не выявлено.

Напомним, случаи заболевания российских туристов в Турции в последнее время заметно участились. На турецких курортах объявлено об эпидемии энтеровирусных заболеваний. Вирус Коксаки особенно опасен для детей. Симптомы заболевания – высокая температура, головная боль, сыпь на коже.

Источник: www.livekuban.ru