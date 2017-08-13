Регистрация
Важные темы
» » Вирусу Коксаки ставят заслон в аэропорту Краснодара


Вирусу Коксаки ставят заслон в аэропорту Краснодара

Вчера, 10:24

У пассажиров, прилетевших из Турции, медики измеряют температуру.

 

Вирусу Коксаки ставят заслон в аэропорту Краснодара

 

Об опасности заражения и мерах профилактики жителей края предостерегают в кубанском управлении Роспотребнадзора. В ведомстве сообщают, что в настоящее время сотрудники карантинного контроля проводят дистанционную термометрию пассажиров авиарейсов, прибывающих с отдыха в Турции. Пассажира с симптомами заражения вирусом Коксаки специалисты Роспотребнадзора передают медикам.

Как рассказали «Живой Кубани» в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день прилетевших из Турции туристов с признаками энтеровирусной инфекции не выявлено.

Напомним, случаи заболевания российских туристов в Турции в последнее время заметно участились. На турецких курортах объявлено об эпидемии энтеровирусных заболеваний. Вирус Коксаки особенно опасен для детей. Симптомы заболевания – высокая температура, головная боль, сыпь на коже.  

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 98
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Новый вирус атакует смартфоны жителей Краснодара и крадёт деньги

Криминал
Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

Вирус «Коксаки» атакует детей в российских детских садах

Главное
Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сбор

Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сбор

Общество
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Египет

Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Египет

События
Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогом

Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогом

Общество
Сумму курортного сбора в Сочи могут снизить до 35 рублей в сутки

Сумму курортного сбора в Сочи могут снизить до 35 рублей в сутки

Город
О новой волне гриппа предупредили россиян

О новой волне гриппа предупредили россиян

Здоровье
Банкоматы в России атаковал опасный вирус

Банкоматы в России атаковал опасный вирус

Главное
Маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым» пройдет через Турцию и Болгарию

Маршрут круизного лайнера «Сочи-Крым» пройдет через Турцию и Болгарию

Сочи
Медики рассказали, насколько опасен гонконгский грипп

Медики рассказали, насколько опасен гонконгский грипп

Главное
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Общество
Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

Стая птиц напала на самолет в аэропорту Краснодара

Транспорт
В краснодарской школе, где отравились более 80 детей, специалисты не нашли нарушений

В краснодарской школе, где отравились более 80 детей, специалисты не

Город
Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Врачи предупредили о тяжёлой эпидемии гриппа

Главное
Краснодарцы бьют тревогу: в городе участились случаи дирофиляриоза у собак

Краснодарцы бьют тревогу: в городе участились случаи дирофиляриоза у

Главное
Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Россиян отдыхающих заграницей предложили обложить налогом

Общество
На туристов в горах Сочи напали медведи

На туристов в горах Сочи напали медведи

Сочи
Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Школьник, погибший в жутком ДТП на Кубани, оказался сыном судьи

Происшествия
В детском лагере в Анапе произошло массовое заражение дерматитом

В детском лагере в Анапе произошло массовое заражение дерматитом

Здоровье
Чего ждать России от провального путча в Турции

Чего ждать России от провального путча в Турции

Главное
14-летняя девочка из России пряталась от солдат в аэропорту Стамбула

14-летняя девочка из России пряталась от солдат в аэропорту Стамбула

Происшествия
Все авиарейсы в Турцию из России вновь под запретом

Все авиарейсы в Турцию из России вновь под запретом

Транспорт
В Сочи разрешили возить туристов на «33 водопада»

В Сочи разрешили возить туристов на «33 водопада»

Сочи
Ученые рассказали о главной угрозе человечеству

Ученые рассказали о главной угрозе человечеству

Общество
На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

На Кубани в ДТП погибли пять человек, среди жертв есть дети

Происшествия
Проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения «Формулы-1»

Проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения

Транспорт
Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Транспорт
16 смертниц из Турции направились в Россию

16 смертниц из Турции направились в Россию

Происшествия
В России бушует Свиной грипп

В России бушует Свиной грипп

Главное
Из-за гриппа в Краснодаре поликлиники работают без выходных

Из-за гриппа в Краснодаре поликлиники работают без выходных

Здоровье
На перелеты в Сочи могут установить льготные цены

На перелеты в Сочи могут установить льготные цены

Транспорт
Турция просит пощады у России

Турция просит пощады у России

Происшествия
Опубликован список запрещенных товаров из Турции

Опубликован список запрещенных товаров из Турции

Город
Путин ответил Турции на

Путин ответил Турции на "удар в спину": подписан специальный указ

Главное
Турция совершила очень серьезную ошибку, сбив самолет

Турция совершила очень серьезную ошибку, сбив самолет

Происшествия
Крушение российского самолета в Сирии: хронология событий (фото)

Крушение российского самолета в Сирии: хронология событий (фото)

Происшествия
Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Россиян намерены лишить отдыха в Турции и других странах

Происшествия
Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на Земфиру

Россиянин по совету Роспотребнадзора подал в суд на Земфиру

События
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчиками

Транспорт
Новый тариф на проезд в пригородном ж/д транспорте установили на Кубани

Новый тариф на проезд в пригородном ж/д транспорте установили на

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+