Владимира Путина попросили остановить экологическую катастрофу на Кубани
Главу страны призывают ввести ЧС в крае из-за самшитовой огневки.
Из-за невиданного нашествия вредителя гибнут древние реликтовые леса в Гуамском ущелье, Мезмайском каньоне, Гуамском и Лагонакском хребтах, Курджипском ущелье и ущелье Сухая балка.
Жители Краснодарского края разместили в петицию с обращением к президенту России Владимиру Путину.
- Зверский аппетит бабочки-огневки моментально уничтожает деревья, не оставляя ничего кроме стволов и мха, - говорится в петиции.
В регионе насекомые сначала облюбовали Сочи, куда в 2012 году их завезли с посадочным материалом для озеленения курорта. Уже спустя год бабочка стала большой проблемой. Этот «подарок» Олимпиады-2014 обернулся катастрофой для самшитовых лесов Большого Сочи, которые этот вредитель уничтожил полностью. Теперь та же судьба ждет гораздо меньшие по площади самшитовые леса в Апшеронском районе Краснодарского края.
По мнению активистов, составивших петицию, исчезновения реликтовых деревьев также опасно и для людей.
- Гибель самшитов, которые в настоящий момент укрепляют склоны гор, чревата возникновением камнепадов и сходом селей, что представляет серьезнейшую опасность для людей на туристических маршрутах Гуамки и Мезмая.
Сейчас ущелье затянуто паутиной и все туристы и местные жители, которые проходит по нему, оказываются облепленными гусеницами. Таким образом, здоровье людей подвергается серьезной опасности, так как гусеницы огневки ядовиты и вызывают аллергии и дерматиты.
Сейчас огневка плетет свою паутину в сторону плато Лаго-Наки. Изменить ситуацию специалисты имеющимися методами не в состоянии. А потому введение режима ЧС, возможно, позволит применить более радикальные меры против вредителей, чтобы спасти самшит от полного уничтожения.
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», нашествие гусениц в Сочи попало на видео.
Главу страны призывают ввести ЧС в крае из-за самшитовой огневки.
Из-за невиданного нашествия вредителя гибнут древние реликтовые леса в Гуамском ущелье, Мезмайском каньоне, Гуамском и Лагонакском хребтах, Курджипском ущелье и ущелье Сухая балка.
Жители Краснодарского края разместили в петицию с обращением к президенту России Владимиру Путину.
- Зверский аппетит бабочки-огневки моментально уничтожает деревья, не оставляя ничего кроме стволов и мха, - говорится в петиции.
В регионе насекомые сначала облюбовали Сочи, куда в 2012 году их завезли с посадочным материалом для озеленения курорта. Уже спустя год бабочка стала большой проблемой. Этот «подарок» Олимпиады-2014 обернулся катастрофой для самшитовых лесов Большого Сочи, которые этот вредитель уничтожил полностью. Теперь та же судьба ждет гораздо меньшие по площади самшитовые леса в Апшеронском районе Краснодарского края.
По мнению активистов, составивших петицию, исчезновения реликтовых деревьев также опасно и для людей.
- Гибель самшитов, которые в настоящий момент укрепляют склоны гор, чревата возникновением камнепадов и сходом селей, что представляет серьезнейшую опасность для людей на туристических маршрутах Гуамки и Мезмая.
Сейчас ущелье затянуто паутиной и все туристы и местные жители, которые проходит по нему, оказываются облепленными гусеницами. Таким образом, здоровье людей подвергается серьезной опасности, так как гусеницы огневки ядовиты и вызывают аллергии и дерматиты.
Сейчас огневка плетет свою паутину в сторону плато Лаго-Наки. Изменить ситуацию специалисты имеющимися методами не в состоянии. А потому введение режима ЧС, возможно, позволит применить более радикальные меры против вредителей, чтобы спасти самшит от полного уничтожения.
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», нашествие гусениц в Сочи попало на видео.
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