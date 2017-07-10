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Кровавую бойню устроил из-за ревности житель Кубани

10-07-2017, 22:57

Преступление произошло в январе в селе Майкопском.

 

Кровавую бойню устроил из-за ревности житель Кубани


Следствием и судом установлено, что обвиняемый распивал спиртное со своим дядей и знакомой женщиной. В какой-то момент он приревновал спутницу к родственнику. В ярости 40-летний мужчина набросился на дядю с ножом и зарезал его. 32-летний потерпевший погиб мгновенно.

Однако на этом убийца не остановился и попытался расправиться с 31-летней женщиной.

- Степанов взял еще один нож и нанес ими 32-летней потерпевшей два удара в голову и живот, однако последняя смогла убежать и вызвать сотрудников полиции, - сообщили «Живой Кубани» в краевой прокуратуре.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам за решеткой.

- Гражданину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, - дополнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

 

Источник: www.livekuban.ru



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