Кровавую бойню устроил из-за ревности житель Кубани

Преступление произошло в январе в селе Майкопском.



Следствием и судом установлено, что обвиняемый распивал спиртное со своим дядей и знакомой женщиной. В какой-то момент он приревновал спутницу к родственнику. В ярости 40-летний мужчина набросился на дядю с ножом и зарезал его. 32-летний потерпевший погиб мгновенно.



Однако на этом убийца не остановился и попытался расправиться с 31-летней женщиной.



- Степанов взял еще один нож и нанес ими 32-летней потерпевшей два удара в голову и живот, однако последняя смогла убежать и вызвать сотрудников полиции, - сообщили «Живой Кубани» в краевой прокуратуре.



Суд приговорил обвиняемого к 11 годам за решеткой.



- Гражданину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, - дополнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: www.livekuban.ru