21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережье
Последний раз Антон Шуликов выходил на связь неделю назад.
Как стало известно «Живой Кубани», молодой человек выехал в Адлер из Серпухова. 15 июня он связался с родными и исчез. Семья Антона обратилась за помощью в поисках в полицию. К розыску исчезнувшего парня также подключились спасатели и волонтеры.
Приметы: рост около 175 см., телосложение худощявое, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет: темные джинсы, темно-синие кроссовки, серая футболка. С собой у парня был салатовый рюкзак.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Антона Юрьевича Шуликова, просьба обращаться по номеру: 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.
Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», в Краснодаре разыскивают пропавшую женщину в голубом халате.
Источник: www.livekuban.ru
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