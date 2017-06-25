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21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережье

25-06-2017, 21:47

Последний раз Антон Шуликов выходил на связь неделю назад.

 

21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережье


Как стало известно «Живой Кубани», молодой человек выехал в Адлер из Серпухова. 15 июня он связался с родными и исчез. Семья Антона обратилась за помощью в поисках в полицию. К розыску исчезнувшего парня также подключились спасатели и волонтеры.

Приметы: рост около 175 см., телосложение худощявое, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: темные джинсы, темно-синие кроссовки, серая футболка. С собой у парня был салатовый рюкзак.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Антона Юрьевича Шуликова, просьба обращаться по номеру: 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.

Напомним, как сообщала ранее  «Живая Кубань», в Краснодаре разыскивают пропавшую женщину в голубом халате.

Источник: www.livekuban.ru



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