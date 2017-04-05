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Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка

Вчера, 12:16

Правоохранители устанавливают личность погибшей.

 

Труп женщины нашли возле Кооперативного рынка


Как стало известно «Живой Кубани», труп нашли прохожие, на улице Красноармейской, в шесть утра. Тело находилось недалеко от городского рынка. Очевидцы вызвали полицию.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые констатировали, что при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Как рассказал «Живой Кубани» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников, личность погибшей устанавливается. По версии следствия, погибшая могла скончаться от отравления алкоголем либо переохлаждения. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

 

 

Источник: www.livekuban.ru



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