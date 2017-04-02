Массовое смертельное ДТП произошло в пригороде Краснодара

Трагический инцидент произошел днем 2 апреля.

По некоторым данным, в районе Западного обхода произошла автокатастрофа. По словам очевидцев, столкнулись пять легковых машин и КамАЗ. В результате пришествия погибли несколько человек. Всю информацию о трагедии сейчас устанавливают полицейские.

Источник: www.livekuban.ru