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Массовое смертельное ДТП произошло в пригороде Краснодара

2-04-2017, 22:38

Трагический инцидент произошел днем 2 апреля.

 

Массовое смертельное ДТП произошло в пригороде Краснодара

 

По некоторым данным, в районе Западного обхода произошла автокатастрофа. По словам очевидцев, столкнулись пять легковых машин и КамАЗ. В результате пришествия погибли несколько человек. Всю информацию о трагедии сейчас устанавливают полицейские.

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Источник: www.livekuban.ru  



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