Массовое смертельное ДТП произошло в пригороде Краснодара
Трагический инцидент произошел днем 2 апреля.
По некоторым данным, в районе Западного обхода произошла автокатастрофа. По словам очевидцев, столкнулись пять легковых машин и КамАЗ. В результате пришествия погибли несколько человек. Всю информацию о трагедии сейчас устанавливают полицейские.
Источник: www.livekuban.ru
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