Мэр Краснодара постановил - поднять зарплаты горожанам до 40 тысяч

Первышов рекомендовал предпринимателям поднять заработную плату своим подчиненным до 40280 рублей.



Соответствующие постановление появилось на официальном сайте администрации города Краснодара. В документе, который должен помочь работающим краснодарцам безбедно жить, говориться о повышении заработной платы сотрудникам организаций. Речь идет как о коммерческих организациях, так и об индивидуальных предпринимателях.



- Рекомендовать руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, устанавливать работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40280 рублей, - говориться в документе.



Также сообщается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Краснодара Сергея Васина.