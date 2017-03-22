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Мэр Краснодара постановил - поднять зарплаты горожанам до 40 тысяч

22-03-2017, 22:38

Первышов рекомендовал предпринимателям поднять заработную плату своим подчиненным до 40280 рублей.

 

Мэр Краснодара постановил - поднять зарплаты горожанам до 40 тысяч


Соответствующие постановление появилось на официальном сайте администрации города Краснодара. В документе, который должен помочь работающим краснодарцам безбедно жить, говориться о повышении заработной платы сотрудникам организаций. Речь идет как о коммерческих организациях, так и об индивидуальных предпринимателях. 

- Рекомендовать руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, устанавливать работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40280 рублей, - говориться в документе.

Также сообщается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-мэра Краснодара Сергея Васина.



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