Строители затопили двор отделения полиции в Краснодаре
ЧП произошло в микрорайоне Краевой клинической больницы.
Как стало известно «Живой Кубани», об инциденте рассказали пользователи социальной сети. По словам жителей новостроек по улице Домбайской, во время откачки воды из котлована, рабочие сливали воду в траншею за спорткомплексом Екатеринодар.
- Ливневка не справилась. Затоплен двор отделения полиции. По прогнозам дожди. Готовим лодки, - прокомментировали пользователи соцсетей.
фото: instagram.com/typodar
Источник: www.livekuban.ru
В больнице скончалась вторая участница смертельной аварии в КраснодареПроисшествия
В Краснодаре жена нашла мужа в петлеПроисшествия
Парень ездил по Краснодару на кроватиСобытия
Молодой человек на Ауди Q7 разыскивает девушку, в которую влюбилсяОбщество
Родители обнаружили сына мертвым в КраснодареКриминал
Женщина умерла на рабочем месте в КраснодареПроисшествия
Полицейский спас ребенка, тонущего в строительном котлованеПроисшествия
Стриптиз на рабочем месте показали директору краевойСобытия
Стала известна личность полицейского, спасшего ребенка из ледянойОбщество
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в КраснодареКриминал
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
В Краснодаре педофил развращал мальчиковКриминал
В Краснодаре маршрутка протаранила припаркованную иномаркуПроисшествия
В Краснодаре вандалы обстреляли трамвай из пневматического пистолетаКриминал
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Неизвестные расстреляли бизнесмена из автомата и спасаясь от погониКриминал
Кубанские поклонницы чуть не растерзали Алексея Воробьева прямо наСобытия
В Краснодаре по просьбам жителей перенесут две трамвайные остановкиТранспорт
Леди-байкер разбилась на мотоцикле в КраснодареПроисшествия
В Сочи при погружении у девушки-дайвера возникла «кессонка»Происшествия
Лжекоммунальщики обманывают жителей КраснодараИнфраструктура
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницуКриминал
Сбербанк в центре скандала: анкеты с личными данными клиентов попалиОбщество
Паранормальное селфи семейной пары напугало пользователей соцсетейОбщество
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по КраснодаруПроисшествия
Голый студент из Краснодара намерен скрываться от полицииОбщество
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное делоПроисшествия
Пациент в одной простыне сбежал из реанимации за пивомПроисшествия
В краснодарских аптеках по-прежнему наблюдается дефицит масок иГород
Из-за гриппа в Краснодаре поликлиники работают без выходныхЗдоровье
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в КраснодареПроисшествия
В Краснодаре «десятка» протаранила автомобиль полицииПроисшествия
В Краснодаре трамвай протаранил иномаркуПроисшествия
В сети появились карикатуры на теракт в ПарижеПроисшествия
Отвратительный труп пришельца вызвал ажиотаж в соцсетяхПроисшествия
В Краснодаре наблюдатели рассказали о нескольких попытках вбросаПроисшествия
В Краснодаре открыли новый проезд по Восточно-КругликовскойТранспорт
Снегопад обрушился на Воркуту: в городе возобновили отопительный сезонПроисшествия
На Кубани на должность губернатора региона претендуют троеГород
В Краснодаре улучшилось качество питьевой водыГород