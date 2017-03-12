Строители затопили двор отделения полиции в Краснодаре

ЧП произошло в микрорайоне Краевой клинической больницы.



Как стало известно «Живой Кубани», об инциденте рассказали пользователи социальной сети. По словам жителей новостроек по улице Домбайской, во время откачки воды из котлована, рабочие сливали воду в траншею за спорткомплексом Екатеринодар.



- Ливневка не справилась. Затоплен двор отделения полиции. По прогнозам дожди. Готовим лодки, - прокомментировали пользователи соцсетей.





фото: instagram.com/typodar

Источник: www.livekuban.ru