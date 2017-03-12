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Строители затопили двор отделения полиции в Краснодаре

Вчера, 22:32

ЧП произошло в микрорайоне Краевой клинической больницы.

 

Строители затопили двор отделения полиции в Краснодаре


Как стало известно «Живой Кубани», об инциденте рассказали пользователи социальной сети. По словам жителей новостроек по улице Домбайской, во время откачки воды из котлована, рабочие сливали воду в траншею за спорткомплексом Екатеринодар.

- Ливневка не справилась. Затоплен двор отделения полиции. По прогнозам дожди. Готовим лодки, - прокомментировали пользователи соцсетей.

затопил двор ментов — копия.jpg
фото: instagram.com/typodar

 

Источник: www.livekuban.ru

 



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