Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре

На перекрестке столкнулись две иномарки.

Как стало известно «Живой Кубани», женщина за рулем Kia Cee'd ехала по улице Таманской в сторону Майкопской, и на перекрестке с Ковтюха не уступила дорогу Hyundai Elantra. В следующий момент транспортные средства столкнулись.

Удар был очень сильным. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что от удара водитель Hyundai вылетела на дорогу через боковое окно. Пострадавшую госпитализировали прибившие медики. Все подробности установят автоинспекторы.

Источник: www.livekuban.ru

фото:ghestkrd