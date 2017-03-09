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Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре

9-03-2017, 14:26

На перекрестке столкнулись две иномарки.

 

Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре

 

Как стало известно «Живой Кубани», женщина за рулем Kia Cee'd ехала по улице Таманской в сторону Майкопской, и на перекрестке с Ковтюха не уступила дорогу Hyundai Elantra. В следующий момент транспортные средства столкнулись.

Удар был очень сильным. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что от удара водитель Hyundai вылетела на дорогу через боковое окно. Пострадавшую госпитализировали прибившие медики. Все подробности установят автоинспекторы.

 

Источник: www.livekuban.ru

 

фото:ghestkrd

 

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