Девушка вылетела через стекло автомобиля в ДТП в Краснодаре
На перекрестке столкнулись две иномарки.
Как стало известно «Живой Кубани», женщина за рулем Kia Cee'd ехала по улице Таманской в сторону Майкопской, и на перекрестке с Ковтюха не уступила дорогу Hyundai Elantra. В следующий момент транспортные средства столкнулись.
Удар был очень сильным. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что от удара водитель Hyundai вылетела на дорогу через боковое окно. Пострадавшую госпитализировали прибившие медики. Все подробности установят автоинспекторы.
Источник: www.livekuban.ru
фото:ghestkrd
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