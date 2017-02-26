Торгового центра в краснодарском микрорайоне Репино не будет

Строительство торгового гиганта на месте авторазвязки сорвалось из-за действий интернет-активистов.

Как ранее сообщала «Живая Кубань», жители микрорайона Репино в Краснодаре активно протестовали против строительства торгового центра на месте дорожной развязки. Очередной торговый монстр грозил пробками и отсутствием парковочных мест местным жителям.

Против строительства выступили активисты движения «Городские решения».

Как сообщается на странице группы в соцсетях, иностранный инвестор, намеревавшийся вложиться в стройку, отказался от данной затеи.

Сделка сорвалась из-за действий активистов, которые организовали митинг жителей микрорайона Репина, собрали подписи против строительства, хотя работы по возведению торгового центра уже велись.

Как выяснила «Живая Кубань», локация ТЦ «Сказка» – территория бывшего ПМО «Краснодар» – является частной собственностью, где, согласно правилам землепользования, не допускается размещение объектов сервиса и торговли. А жителям Репина нужна бесплатная парковка.

Инвесторам, сообщили активисты, такой скандал ни к чему – они покинули переговоры, контракт с собственником комплекса будет расторгнут.

Источник: www.livekuban.ru