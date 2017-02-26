Торгового центра в краснодарском микрорайоне Репино не будет
Строительство торгового гиганта на месте авторазвязки сорвалось из-за действий интернет-активистов.
Как ранее сообщала «Живая Кубань», жители микрорайона Репино в Краснодаре активно протестовали против строительства торгового центра на месте дорожной развязки. Очередной торговый монстр грозил пробками и отсутствием парковочных мест местным жителям.
Против строительства выступили активисты движения «Городские решения».
Как сообщается на странице группы в соцсетях, иностранный инвестор, намеревавшийся вложиться в стройку, отказался от данной затеи.
Сделка сорвалась из-за действий активистов, которые организовали митинг жителей микрорайона Репина, собрали подписи против строительства, хотя работы по возведению торгового центра уже велись.
Как выяснила «Живая Кубань», локация ТЦ «Сказка» – территория бывшего ПМО «Краснодар» – является частной собственностью, где, согласно правилам землепользования, не допускается размещение объектов сервиса и торговли. А жителям Репина нужна бесплатная парковка.
Инвесторам, сообщили активисты, такой скандал ни к чему – они покинули переговоры, контракт с собственником комплекса будет расторгнут.
Источник: www.livekuban.ru
На месте Адлерской птицефабрики в Сочи хотят построить туристическийСочи
Женщина умерла на рабочем месте в КраснодареПроисшествия
В Краснодаре изменится схема движения по улице КрасноармейскойТранспорт
В Краснодарском крае найдены тела еще двух пропавших десантниковКриминал
В Краснодаре активисты намеревались провести гей-парадГород
В Краснодаре у "Собачкиной столицы" прошла акция против живодерок изГород
В больнице скончался второй пострадавший горевшего интерната вПроисшествия
В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку вКриминал
В Тамани зависла реализация крупного инвестиционного проектаОбщество
Вырваться из плена насильника жертве из Краснодара помогла запискаКриминал
Дело по факту гибели подростка во время потопа в КраснодареПроисшествия
Более 100 жителей Новороссийска обратились за помощью после разгулаПроисшествия
Появились фотографии смертельной аварии под Славянском-на-КубаниПроисшествия
Ремонт на трассе в районе Джубги завершится до конца 2016 годаТранспорт
Виктор Тепляков провел выездную комиссию в СочиСочи
На Кубани в период летнего курортного сезона большегрузам предложат---
Экологи собирают подписи против строительства на заповедных земляхГород
Полиция Краснодара ищет женщину, гулявшую голой по КраснодаруПроисшествия
Вырубка деревьев на Ростовском шоссе заинтересовала федеральные властиГород
В Краснодаре осудили ложного террористаКриминал
Строительство развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре отложено наТранспорт
Фарс по восточно-кругликовскиГлавное
В Краснодаре начался снос многоквартирного самострояГород
В Краснодаре может появиться второй магазин «Метро Кэш энд Керри»Город
Уже летом 2016 Крым и Кубань свяжет технический мост через КерченскийТранспорт
В Краснодаре откроют заезд в Московский микрорайон с ул. РоссийскойТранспорт
Жуткая смерть: молодая мама погибла в эскалаторе на глазах маленькойПроисшествия
Кондратьев заявил, что ФК «Кубань» будет сохраненГород
Игорь Мазурок: В Юбилейном микрорайоне Краснодара будут строитьсяГлавное
Министерство торговли разрешило обвешивать покупателейКриминал
Врио губернатора поддержал идею расширения Вишняковского сквераГород
Вениамин Кондратьев и Владимир Евланов совершили объезд КраснодараГород
Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с продажей земельногоГород
Краснодарцы проведут митинг против застройки Карасунских озерГород
На Кубани из-за ремонта железной дороги меняется расписание поездовТранспорт
«Дом Skala» будет построен в центре КраснодараГлавное
Вонючий прудик на Старокубанской хотят превратить в паркГород
До конца года в Краснодаре на платных стоянках будет пять тысячИнфраструктура
Территорию возле краснодарского долгостроя Marriott откроют дляГород
Проект развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре еще не утвержденИнфраструктура