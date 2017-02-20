Краснодарцы устроили пикет из-за рэкета на рынке

Предприниматели взбунтовались из-за угроз, что их ларьки сожгут.

Народный сход состоялся сегодня, 25 февраля. Около 100 краснодарских предпринимателя собрались на территории рынка по адресу Невкипелова 31.

Поводом для схода, по словам собравшихся , стали требования некого гражданина, известного им под кличкой «Миллион», о перезаключении договоров аренды на торговые помещения. Примечательно, что земельный участок, на котором находится рынок, принадлежит администрации Краснодара.

А по словам предпринимателей, городские чиновники якобы заключили с указанным «Миллионом» договор об аренде этого земельного участка на 49 лет. А провернули аферу через подставных лиц. Со стороны «Миллиона» в адрес предпринимателей посыпались угрозы о том, что он сожжет ларьки, если они не согласятся перезаключить договора аренды. Арендная плата при этом должна значительно повыситься, сообщает издание «Голос Кубани». Участники народного схода считают, что в Краснодар возвращается атмосфера «лихих 90-х», когда рэкет был неотъемлемой частью на городских рынках.

Источник: www.livekuban.ru