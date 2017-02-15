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Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину ищут на Кубани

Вчера, 22:25

Молодой человек из станицы Северской ушел из дома 23 января.

 

Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину ищут на Кубани


Как стало известно «Живой Кубани», 31-летний Сергей Яремчук вышел из дома около 14:30. Далее связь с ним оборвалась. Родственники, заподозрив неладное, обратились с заявлением в полицию.В день пропажи был одет в штаны и куртку цвета «хаки», светлый свитер и кроссовки. Приметы: рост 190 см, телосложение худощавое, волосы русые и с проседью, глаза голубые.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем без вести  Яремчуке Сергее Павловиче, просьба обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.

Источник: www.livekuban.ru



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