Пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину ищут на Кубани
Молодой человек из станицы Северской ушел из дома 23 января.
Как стало известно «Живой Кубани», 31-летний Сергей Яремчук вышел из дома около 14:30. Далее связь с ним оборвалась. Родственники, заподозрив неладное, обратились с заявлением в полицию.В день пропажи был одет в штаны и куртку цвета «хаки», светлый свитер и кроссовки. Приметы: рост 190 см, телосложение худощавое, волосы русые и с проседью, глаза голубые.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем без вести Яремчуке Сергее Павловиче, просьба обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или в ближайшее отделение полиции.
Источник: www.livekuban.ru
Родители обнаружили сына мертвым в КраснодареКриминал
Найдено тело пропавшего школьника в Белореченском районеКриминал
Убийцу двух человек разыскивают в КраснодареКриминал
Студентка упала с пятого этажа заброшенного дома в станице КущевскойПроисшествия
В Краснодаре обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головыКриминал
На Кубани разыскивают пропавшего без вести мужчинуГород
Правоохранители ищут мужчин, убивших прохожего в КраснодареКриминал
В Сочи ищут людей, пострадавших от рук преступникаКриминал
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
В Краснодаре на лавочке нашли мертвого мужчинуКриминал
На Кубани разыскивают опасного преступникаКриминал
В Краснодаре месяц не могут найти педофила, растлившего девочку вКриминал
Брат и сестра пропали без вести по дороге из Анапы в ТюменьКриминал
Полицейские две недели ищут пропавших мать и сына из КраснодараГород
На Кубани ребенок ушел из детского сада и гулял по улицамПроисшествия
Полицейские обещают миллион за поимку опасного преступника изКриминал
Безвести пропавшая девушка все это время отдыхала в СочиОбщество
На Кубани ищут парня с татуировкой «Гомер Симпсон»Криминал
Сочинская полиция разыскивает преступникаКриминал
Житель Кубани убил друга топором и лег спатьКриминал
Житель Кубани разбил полицейскому лицо наручникамиКриминал
В Сочи пьяный мужчина отпустил девочку-заложницуКриминал
Полицейские ищут подростка, сбежавшего из интерната в АнапуОбщество
В Краснодаре ищут насильника, надругавшегося над девушкой в день св.Криминал
В горах Сочи ищут пропавшего туристаПроисшествия
На Кубани разыскивают мужчину без пальцев на ногахПроисшествия
Вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору в АдыгееКриминал
По факту ДТП с полицейским на Кубани возбуждено уголовное делоПроисшествия
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в АнапеПроисшествия
Проклятие перевала Дятлова продолжает преследовать туристовПроисшествия
Полиция ищет водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в КраснодареПроисшествия
В Краснодарском крае подросток получил удар током в 24 тыс. вольтПроисшествия
В Сочи разыскивают пропавшего мужчинуПроисшествия
В Адыгее ищут подростков, сбежавших из спецучилищаПроисшествия
Россиянину поездом снесло полголовыПроисшествия
В Краснодаре потерялся 15-летний подростокПроисшествия
В Краснодаре пропала 16-летняя Дарья ТихоноваПроисшествия
В Краснодаре пропала девушкаПроисшествия
В Сочи продолжают поиски пропавшего мужчинуПроисшествия
На Кубани разыскивают пропавшего школьникаПроисшествия