Регистрация
Важные темы
» » Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель Краснодара


Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель Краснодара

15-02-2017, 23:31
«Не расстраивайтесь, все будет хорошо», – 20 минут напевал Бобби Макферрин в телефонной трубке.

Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель Краснодара

 

Запись звонка в краснодарскую поликлинику №13 опубликовал в социальных сетях один из пациентов медицинского учреждения. На видеозаписи запечатлен звонок в регистратуру. По словам автора, прежде чем в регистратуре подняли трубку, мужчина пришлось более 20 минут слушать музыкальную композицию на английском языке со словами - не переживайте, все будет хорошо.

- На 22 минуте ответили. Записали адрес, сообщает автор видео.



В комментариях под видеозаписью пользователи начали делиться своим опытом общения с персоналом этой поликлиники. Оказалось, что это далеко не первый случай, когда люди просто не могли дозвониться до регистратуры и вызвать врача больному ребенку.

- Возмутительно...  Вы тоже к ней относитесь? Сочувствую ( За полтора года была там один раз и на этом решила остановиться . Самое интересное, что никто ни разу оттуда не позвонил и не поинтересовался куда я пропала и что с ребёнком, - пишут пользователи социальных сетей.

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 119
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

Отрубленная голова коровы шокировала жителей Краснодара

Криминал
Житель Кубани нашел в хлебе металлическую губку для мытья посуды

Житель Кубани нашел в хлебе металлическую губку для мытья посуды

Происшествия
Сообщения о датах массовых самоубийств детей распространяют на Кубани

Сообщения о датах массовых самоубийств детей распространяют на Кубани

Криминал
В Краснодаре педофил развращал мальчиков

В Краснодаре педофил развращал мальчиков

Криминал
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+

Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+

Происшествия
Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Адреса и телефоны 78 миллионов россиян выложили в интернет

Город
Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Из-за кредита на свадьбу россиянин продает почку

Общество
Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕО

Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕО

События
В Крыму «Лада Приора» улетела в море прямо с парома

В Крыму «Лада Приора» улетела в море прямо с парома

Транспорт
Простая задача ввела в ступор вcю сеть

Простая задача ввела в ступор вcю сеть

События
Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лица

Собака - убийца оторвала 2-летнему мальчику пол лица

Происшествия
Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должников

Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должников

Криминал
Очевидцы хладнокровно снимали резню на трассе. ВИДЕО

Очевидцы хладнокровно снимали резню на трассе. ВИДЕО

Криминал
На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

На Кубани перевернулась фура с арбузами,один человек погиб

Происшествия
Кубанские поклонницы чуть не растерзали Алексея Воробьева прямо на сцене

Кубанские поклонницы чуть не растерзали Алексея Воробьева прямо на

События
В Краснодаре состоится художественная выставка пациентов психбольницы

В Краснодаре состоится художественная выставка пациентов психбольницы

События
Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Россиянин обнаружил на популярном сайте мошенничество

Криминал
Владимир Путин сделал заявление о новой первой леди

Владимир Путин сделал заявление о новой первой леди

Главное
Видео погони медведя за сноубордисткой

Видео погони медведя за сноубордисткой

События
Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Транспорт
Житель Кубани научил своего пса скакать верхом на коне

Житель Кубани научил своего пса скакать верхом на коне

Общество
Детская задачка про бананы и кокосы разделила интернет на три лагеря

Детская задачка про бананы и кокосы разделила интернет на три лагеря

Город
В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

В Сочи водитель Lada Kalina сгорел в машине (фото+видео)

Происшествия
В краснодарских аптеках по-прежнему наблюдается дефицит масок и оксолиновой мази

В краснодарских аптеках по-прежнему наблюдается дефицит масок и

Город
Из-за гриппа в Краснодаре поликлиники работают без выходных

Из-за гриппа в Краснодаре поликлиники работают без выходных

Здоровье
На Кубани старшина избил рядового, уснувшего на посту

На Кубани старшина избил рядового, уснувшего на посту

Происшествия
Врач убил пациента — шокирующие подробности. Видео 18+

Врач убил пациента — шокирующие подробности. Видео 18+

Криминал
Игил опубликовал видео казни россиянина

Игил опубликовал видео казни россиянина

Происшествия
Звонки по Skype могут запретить

Звонки по Skype могут запретить

Город
В Ростове продавец незамерзайки «родился в рубашке». Видео

В Ростове продавец незамерзайки «родился в рубашке». Видео

Происшествия
Фотосессия ребёнка с медведем спровоцировала скандал. Фото. Видео

Фотосессия ребёнка с медведем спровоцировала скандал. Фото. Видео

Происшествия
Житель Краснодара «заминировал» ночной клуб после ссоры с девушкой

Житель Краснодара «заминировал» ночной клуб после ссоры с девушкой

Происшествия
Строительство развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре отложено на неопределенный срок

Строительство развязки на ул. Старокубанской в Краснодаре отложено на

Транспорт
Голые сибирячки станцевали скандальный тверк. ВИДЕО

Голые сибирячки станцевали скандальный тверк. ВИДЕО

Происшествия
В России усложнят сдачу экзаменов на водительские права

В России усложнят сдачу экзаменов на водительские права

Транспорт
Мужчина жестоко избил собаку железным прутом на глазах прохожих. Фото

Мужчина жестоко избил собаку железным прутом на глазах прохожих. Фото

Происшествия
Опубликовано резонансное видео с места крушения

Опубликовано резонансное видео с места крушения "Боинга" на Украине

Происшествия
Стрижка в стиле ню: полиция проверит пикантную парикмахерскую в центре Москвы

Стрижка в стиле ню: полиция проверит пикантную парикмахерскую в

Происшествия
Дело «солевой»: У новосибирских следователей появилось видео

Дело «солевой»: У новосибирских следователей появилось видео

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+