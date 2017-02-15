Песню вместо ответа услышал в регистратуре поликлиники житель Краснодара
Запись звонка в краснодарскую поликлинику №13 опубликовал в социальных сетях один из пациентов медицинского учреждения. На видеозаписи запечатлен звонок в регистратуру. По словам автора, прежде чем в регистратуре подняли трубку, мужчина пришлось более 20 минут слушать музыкальную композицию на английском языке со словами - не переживайте, все будет хорошо.
- На 22 минуте ответили. Записали адрес, сообщает автор видео.
В комментариях под видеозаписью пользователи начали делиться своим опытом общения с персоналом этой поликлиники. Оказалось, что это далеко не первый случай, когда люди просто не могли дозвониться до регистратуры и вызвать врача больному ребенку.
- Возмутительно... Вы тоже к ней относитесь? Сочувствую ( За полтора года была там один раз и на этом решила остановиться . Самое интересное, что никто ни разу оттуда не позвонил и не поинтересовался куда я пропала и что с ребёнком, - пишут пользователи социальных сетей.
Источник: www.livekuban.ru
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