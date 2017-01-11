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В РФ могут запретить продажу травматического оружия

11-01-2017, 11:39

Эксперты Нацгвардии готовят предложения для изменений в законодательстве, касающемся оборота гражданского оружия.

 

 

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах и правоохранительных органах.

Источники рассказали журналистам, что два пакета предложений будут носить запретительный характер, и еще два — либеральный. В одном из них идет речь о запрете продажи травматического оружия. По их мнению, подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием травматики из-за того, что официально объявлено, что из этого пистолета убить нельзя.

Помимо этого, может измениться порядок регистрации и продления разрешения. Так, человек, впервые получающий разрешение на приобретение гражданского огнестрельного оружия, должен сдавать теоретический и практический тесты, чтобы «продемонстрировать знания оружейного законодательства и навыки владения своим оружием». При продлении разрешения также необходимо будет сдавать экзамен.

При этом, по информации источников «Российской газеты», срок разрешения могут увеличить до десяти лет, а также разрешить хранить и применять на охоте десять единиц длинноствольного оружия. В настоящее время разрешено иметь не более пяти единиц гладкоствольного оружия, не более пяти карабинов с нарезным стволом и не более пяти коллекционных ружей.



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