В России появилось супер оружие, способное уничтожить всё живое

В США сообщили о факте испытаний Россией нового вида оружия — гигантской торпеды с термоядерной боеголовкой ужасающей мощности, известной как «Статус-6», сообщает «ИА Медиус».

Автор опубликованного в The Washington Free Beacon материала на эту тему называет российский подводный аппарат революционным: торпеда с ядерной силовой установкой способна двигаться со скоростью 90 узлов на глубине до километра.

По данным американцев, торпеда может нести термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн. Взорванный у побережья США, он вызовет гигантское цунами, которое сотрет с лица земли прибрежные штаты вместе с военно-морскими базами, аэродромами и военными заводами.

Как считают специалисты, новая торпеда является ответом США на развертывание системы ПРО в Европе. В описании системы сказано, что она предназначена в том числе и для нанесения сокрушительного ущерба противнику путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения на побережье, непригодных для жизнедеятельности человека в течение длительного времени.