Большие изменения вступили в силу для водителей Краснодара с 1 июня

С этого месяца на дорогах страны начнет появляться новая цветная разметка.

Помимо традиционной белой и желтой разметке появится еще и синяя. Эксперты считают, что разделение по цветам разметки поможет автомобилистам лучше ориентироваться и как следствие повысит безопасность движения удобства водителей.

Желтые линии будут разграничивать потоки. Синяя разметка появится на перекрестках и парковках.

Новшеством стане и специальная разметка в виде стрелки для мест разворота транспорта, а также специальная разметка для мест зарядки электромобилей.

На некоторых перекрестках появится «вафельная разметка», которая призвана исключить появление дорожных заторов на сложных участках.

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Источник: Privet-Rostov.ru