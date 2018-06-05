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Большие изменения вступили в силу для водителей Краснодара с 1 июня

5-06-2018, 10:19

С этого месяца на дорогах страны начнет появляться новая цветная разметка.

Большие изменения вступили в силу для водителей Краснодара с 1 июня


Помимо традиционной белой и желтой разметке появится еще и синяя. Эксперты считают, что разделение по цветам разметки поможет автомобилистам лучше ориентироваться и как следствие повысит безопасность движения удобства водителей.

 

Желтые линии будут разграничивать потоки. Синяя разметка появится на перекрестках и парковках.

 

Новшеством стане и специальная разметка в виде стрелки для мест разворота транспорта, а также специальная разметка для мест зарядки электромобилей.

 

На некоторых перекрестках появится «вафельная разметка», которая призвана исключить появление дорожных заторов на сложных участках.

 

 

Большие изменения вступили в силу для российских водителей с 1 июня

 

Большие изменения вступили в силу для российских водителей с 1 июня

 

Большие изменения вступили в силу для российских водителей с 1 июня

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 ИсточникPrivet-Rostov.ru



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