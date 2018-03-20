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В России могут увеличить максимальную скорость на трассах

Вчера, 14:23

Сейчас допустимая скорость составляет 90 километров в час.

В России могут увеличить максимальную скорость на трассах


Депутаты предлагают увеличить максимальную скорость до отметки в 110 километров в час. О планах предложить пересмотр правил ПДД рассказал журналистам издания «Коммерсант» глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

 

 

- Вносить изменения в ПДД не потребуется — достаточно поставить соответствующие знаки на трассах, - считает депутат.

 

Перед тем как вносить свое предложение народный избранник решил посоветоваться со специалистами и сотрудниками ГИБДД.

 

Сейчас многие автолюбители на загородных трассах и так ездят со скоростью со 110 кмч, при этом не боясь штрафов, так как согласно правилам, нарушением считается превышение скорости более чем на 20 км.



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