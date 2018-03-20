В России могут увеличить максимальную скорость на трассах

Сейчас допустимая скорость составляет 90 километров в час.

Депутаты предлагают увеличить максимальную скорость до отметки в 110 километров в час. О планах предложить пересмотр правил ПДД рассказал журналистам издания «Коммерсант» глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

- Вносить изменения в ПДД не потребуется — достаточно поставить соответствующие знаки на трассах, - считает депутат.

Перед тем как вносить свое предложение народный избранник решил посоветоваться со специалистами и сотрудниками ГИБДД.

Сейчас многие автолюбители на загородных трассах и так ездят со скоростью со 110 кмч, при этом не боясь штрафов, так как согласно правилам, нарушением считается превышение скорости более чем на 20 км.