Покупать билеты на поезда жители Краснодара будут по новым правилам

Приобрести билеты станет возможно за 4 месяца до выезда.

Срок продажи билетов увеличат для тех поездов, чье расписание гарантированно не изменится. Сейчас нюансы нововведения прорабатываются в Федеральной пассажирской компании.

- В 2018 году билеты можно будет купить за 120 дней в ряд поездов, по которым мы точно понимаем, что расписание не изменится из-за технологических окон, ремонта путей и других технологических работ, которые идут на инфраструктуре, - цитирует «Российская газета» слова главы ФПК Петра Иванова.

Когда изменения вступят в силу пока не известно, пишет Privet-Rostov.ru