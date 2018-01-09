Покупать билеты на поезда жители Краснодара будут по новым правилам
Приобрести билеты станет возможно за 4 месяца до выезда.
Срок продажи билетов увеличат для тех поездов, чье расписание гарантированно не изменится. Сейчас нюансы нововведения прорабатываются в Федеральной пассажирской компании.
- В 2018 году билеты можно будет купить за 120 дней в ряд поездов, по которым мы точно понимаем, что расписание не изменится из-за технологических окон, ремонта путей и других технологических работ, которые идут на инфраструктуре, - цитирует «Российская газета» слова главы ФПК Петра Иванова.
Когда изменения вступят в силу пока не известно, пишет Privet-Rostov.ru
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