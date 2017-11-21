Властям Краснодара разрешат вносить свои правки в ПДД
Новые правки в ПДД могут внести уже к концу 2017 года.
Вторую редакцию закона «Об организации дорожного движения» готовы принять в Госдуме. Нововведения предполагают, что регионы будут самостоятельно решать, какой конкретно транспорт пускать на выделенные полосы внутри региона. Сегодня правила дорожного движения предусматривают, что по выделенным полосам могут ездить исключительно школьные автобусы, велосипедисты, такси и общественный транспорт.
От озвученного ранее предложения, сделать бесплатной парковку с 20.00 до 8.00 народные избранники отказались, посчитав такие правки не рациональными. Также депутаты решили отказаться от введения платного проезда по региональным трассам.
- Дорожникам теперь не отвертеться: поправки заставят их организовывать объездную во время ремонта проезжей части, если перекрыто более 50% магистрали, - сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова главы комитета по транспорту Евгения Москвичёва.
Коснутся изменения и застройщиков, отныне им придется учитывать транспортную систему при планировке новых строений.
Исполнительной же власти придется более активно развивать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.
Предполагается, что правки будут приняты в срок до конца текущего года, пишет Privet-Rostov.ru
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